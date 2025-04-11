У п'ятницю, 11 квітня , у 24-му турі чемпіонату України ЛНЗ прийматиме Шахтар. Стартові склади команд та посилання на трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч ЛНЗ – Шахтар розпочнеться о 15:30 на стадіоні Черкаси-Арена в Черкасах. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ.

ЛНЗ – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Для Шахтаря матч проти ЛНЗ є надзвичайно важливим у контексті продовження боротьби за найвищі місця УПЛ. ЛНЗ після призначення Романа Григорчука не може похвалитися гарними результатами, команда поступилася аутсайдеру ліги Чорноморцю (0:1) у попередньому турі. Наразі черкаський клуб посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаєв, Дайко, Муравський (к) – Кушніренко – Танковський, Яшарі, Путря, Пасіч – Молло, Момо

Стартовий склад Шахтаря: Фесюн – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Бондаренко – Педрінью, Марлон, Судаков, Кевін – Егіналдо