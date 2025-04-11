ЛНЗ після зимової паузи підкуповував хорошими контратаками, прекрасним матчем з Динамо та цікавими трансферами (є навіть новачок із Сандерленда). Щоправда, черкасців вистачало лишень на один тайм, голів було мало, а Карпати душили їх пресингом при грі вдесятьох. Це все списували на короткий термін роботи нового тренера й проблеми зросту.

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Втім, на дворі 11 квітня, а у підопічних Романа Григорчука всього одна перемога при п'яти поразках. При чотирьох забитих м'ячах. Головною ж проблемою стала відсутність прогресу в футболі – а програш Чорноморцю (одному з головних аутсайдерів) продемонстрував певну деградацію. Команда взагалі нічого не створювала й виглядала сумнівно з тактичної точки зору.

На цьому тлі ЗМІ одразу ж заявили про труднощі з новими легіонерами – Беннетт дебютував лише тиждень тому, а у Макуана ніби-то зайва вага. Між тим, зона перехідних матчів розташована всього у чотирьох очках позаду, що є катастрофою для настільки потужного складу.

На цьому тлі ніхто не сумнівається у перемозі Шахтаря, хоча більш уважні фани знають – у "гірниках" в поточному сезоні не можна бути впевненим ніколи. Донеччани лише в цьому році втрачали очки з Кривбасом і Карпатами, довго мучились з Лівим Берегом, а розгром Олександрії й Вереса стався лише після 60 хвилин рівної гри. Хоча суперники виглядали навіть краще.

Шахтар перемагає суто завдяки глибині складу й класу. У підопічних Маріно Пушіча банально більше сил, а футболісти значно дорожчі – рано чи пізно вони використовують помилки втомлених опонентів. І навіть цей факт нічого не гарантує, адже було дві "мирові" в УПЛ і де-факто нічия в Кубку. Олександрії в чвертьфіналі вдалося забити аж на 110-й хвилині.

"Помаранчево-чорні" здатні оступитись будь-де. Головний тренер публічно визнав неможливість наздогнати Динамо, але й до другого місця ще далеко – Шахтар відстає на шість очок. Щоправда, у донеччан є гра в запасі. За такого розкладу перемога над ЛНЗ життєво необхідна. Фіаско з черкасцями ризикує залишити "гірників" без срібла.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів (під питанням), Конопля

Дискваліфіковані: Топалов (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Шахтар

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко – Бессала, Яшарі, Танковський, Ейнел – Момо

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Педріньйо, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

ЛНЗ давав бій Динамо, а потенціал черкасців залишається дуже високим. Фактор Григорчука теж не слід списувати. У Романа Йосиповича зараз є певні проблеми, однак він залишається досвідченим і розумним коучем, здатним бити грандів. Недооцінювати "насінневий завод" навіть зараз неприпустимо – особливо донеччанам.

Втім, навіть з усіма вищезгаданими "але" Шахтар залишається безумовним фаворитом. Тому що є клас, є глибина складу й фізична готовність – в останньому аспекті ЛНЗ особливо вразливий. Будь-який результат, крім тріумфу "гірників", стане суперсенсацією.

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