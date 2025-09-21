У рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 ЛНЗ приймає Рух, Епіцентр зіграє з Кривбасом, а Полтава – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

ЛНЗ – Рух

Битва Руха 2.0 проти класичного Руха – перше, що спадає на думку при погляді на цей матч. Віталій Пономарьов п'ять років провів у системі львів'ян, а потім перебрався до Черкас разом з п'ятьма підопічними. ЛНЗ за літо підібрав Ледвія, Дідика, Горіна, Рябова й Пастуха. Щоправда, в основі грають тільки перші двоє, однак сам футбол "насінневого заводу" теж являє собою перевтілення торішнього Руха.

ЛНЗ здорово розпочав сезон, впевнено здолавши Полтаву й Епіцентр, а також трішечки недотиснувши Зорю. Втім, останні два тури завершились поразками від Вереса (0:2) та Олександрії (1:4) – ситуація неприємна, але насправді все не так страшно. Рівняни відскочили в першому таймі та засушили гру по перерві, а до 90-ї хвилини на КСК Ніка черкасці поступалися всього в один м'яч. Взнаки дався дисквал Муравського.

Підопічні Віталія Пономарьова в цілому демонструють переконливий футбол. Настільки переконливий, що за очікуваними очками команда лідирує в турнірній таблиці, маючи найвищий показник xG. Реальна ж таблиця тримає ЛНЗ на десятій позиції – підводить реалізація. "Насінневий завод" недозабив 6,7 очікуваних голів, а пропустив на 1,8 більше.

Прямо зараз здається, що марнотратство черкасців – чи не єдина надія олдового Руха в Черкасах. Під керівництвом Івана Федика львів'яни зазнали чотирьох поразок поспіль. "Жовто-чорні" забили всього 4 голи (менше тільки в Епіцентра), пропустивши 11 (ніхто не пропускав частіше). Розгром від дубля Динамо та фіаско з Металістом 1925 ще можна зрозуміти, але програш Оболоні та Епіцентру (нехай і з випадкового пенальті) виправдати важко.

У статистичному плані Рух теж не вражає, тримаючись одинадцятим за очікуваними очками. У команди перебір за пропущеними голами – мали отримати на 3,7 менше. Значною мірою так сталося через помилки голкіпера, хоча десь дійсно не щастить. Наприклад, Алмазбеков у матчі з Епіцентром не тільки ненароком привіз пенальті, а й сам не забив 11-метровий.

Кадрова ситуація

Травмовані: Путря (ЛНЗ)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Рух

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Муравський, Дайко, Кузик – Дідик – Оба, Яшарі, Танковський, Бенетт – Ассінор

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Роман – Підгурський – Квасниця, Притула, Рейляну, Алмазбеков – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – перемога ЛНЗ

Рух треба чіплятись хоча б за нічию, однак здатність втримати її у Черкасах викликає великі запитання. ЛНЗ створював багато моментів навіть у важчих матчах, а після двох поспіль поразок команда вмотивована лише на тріумф. Якщо реалізація не підведе, то "насінневий завод" завдасть львів'янам чергової поразки.

Епіцентр – Кривбас

Команда Сергія Нагорняка після чотирьох поразок поспіль нарешті зачепилась за очки. І не просто зачепилась, а здобула перемогу – над Рухом. Гра була нічийною, феєрію видавав хіба що голкіпер Білик, а єдиний гол провели з випадкового пенальті. Втім, дебютанту УПЛ з явно слабеньким складом можна пробачити.

Сергій Нагорняк не приховував, що перемога була вистраждана в "автобусному" режимі. Він є прихильником іншого футболу – проти того ж Динамо кам'янчани вмикали високий пресинг і працювали на зустрічних курсах, що було дуже сміливо. Нині ж настав час забути про романтику. Епіцентру за будь-яку ціну треба підійматись вгору по таблиці, а значить малюнок гри стане прагматичнішим.

Оборонна ланка та голкіпер роблять усе можливе, аби втримати новачка в УПЛ. Колектив пропустив на 5,8 голів менше очікуваного. Щоправда, загалом команда допустила моментів аж на 12,8 очікуваних голів. Хай там як, Епіцентру необхідно додавати в атаці – зокрема, Владиславу Супрязі. Він близький до п'ятої річниці без голів у офіційних матчах.

Кривбас же став головним ньюсмейкером тижня, вилетівши з Кубка України. Причиною стало порушення ліміту на легіонерів у матчі з Черніговом, хоча в серії пенальті криворіжці виграли. От тільки сам факт гри проти такого суперника аж до серії 11-метрових є неприємним для підопічних Патріка Ван Леувена – особливо на тлі прикрої поразки від Полісся в попередньому турі.

Останнім часом нідерландський коуч відійшов від постійної гри з високою лінією оборони, адже суперники занадто часто вилітали віч-на-віч. Перемоги над Металістом 1925 та Зорею, виявились занадто нервовими, але й в обережній моделі Кривбас припускається забагато помилок – якби не сейви Кемкіна, то було б пропущено вже 10 голів. На п'ять більше, ніж зараз по факту.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Епіцентр – Кривбас

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Кох – Запорожець – Хоакінет, Джовані, Миронюк, Кристін – Супряга

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Араужо – Лін, Задерака, Твердохліб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – перемога Кривбаса або нічия

Епіцентр майже в кожному матчі є андердогом, для якого будь-яке очко – за щастя. Тим не менш, недооцінювати представника Поділля не слід, адже у новачка УПЛ є доволі непоганий контратакувальний потенціал. Достатній, аби забити Кривбасу й відстояти у "автобусі" з сейвами Білика.

Криворіжці набагато сильніші. Особливо потужно виглядає зв'язка Твердохліба й Задераки в центрі поля, та і вінгер Мендоса розриває лівий фланг. Явних просідань по якості гри у підопічних Патріка Ван Леувена теж не спостерігається, однак регулярні помилки завжди залишають супернику шанси – наприклад, Оболонь цілком могла вирвати нічию. Навряд чи Кривбас програє, але втрата очок сьогодні цілком можлива.

Полтава – Металіст 1925

Металіст 1925 у попередньому турі створив сенсацію, впевнено стримавши Шахтар. Підопічні Младена Бартуловіча спочатку відігрались після скандального пенальті – нехай і за допомогою ще скандальнішого рішення судді – а потім могли й обіграти "гірників". У підсумку харків'яни забрали заслужену нічию, мало що дозволивши донеччанам.

Подібних результатів можна було очікувати, враховуючи інвестиції у склад Металіста 1925 – а особливо в оборону. Просто "жовто-сині" розчарували на початку сезону, розкатавши "нулі" з Оболонню та поступившись Кривбасу. Хоча вже у Кривому Розі простежувався серйозний потенціал, адже за моментами харків'яни начисто переграли господарів.

Розгром Олександрії та перемога над Рухом на цьому тлі не вражали. Здавалося, що тут просто допоміг рівень суперників, однак нічия з Шахтарем стала справжнім підтвердженням амбіцій. От тільки готовність боротися за єврокубки треба доводити не в одному матчі, а на дистанції. Поєдинок з Полтавою – такий же важливий екзамен на профпридатність, як і зустріч проти Шахтаря.

Новачка УПЛ не можна недооцінювати. Так, вони виграли всього один матч, але "жертвою" став міцний Верес. Поразки від Руха й Кудрівки значною мірою були пов'язані з поганим арбітражем, а за якістю футболу дебютант не поступався. Тиждень тому полтавці видряпали нічию у Карпат, теж створивши декілька класних моментів – і лише розгром від Зорі в позаминулому турі можна назвати провалом.

Очки у Львові далися "містянам" дорогою ціною. Через перебір жовтих карток дискваліфікацію отримав центрбек Веремієнко, а його партнер Підлепич зазнав пошкодження. Рівноцінної заміни в центрі оборони немає – а міць Полтави великою мірою тримається саме на захисній ланці.

Кадрова ситуація

Травмовані: Підлепич (під питанням), Кобзар, Щербак, Даниленко – Гаджиєв

Дискваліфіковані: Веремієнко (Полтава)

Орієнтовні склади на матч Полтава – Металіст 1925

Полтава: Восконян – Бужин, Ходуля, Опанасенко, Кононов – Хахльов, Місюра – Одарюк, Оніщенко, Галенков – Вівдич

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний, Литвиненко – Арі, Калітвінцев, Рашіца – Ітодо

Прогноз "Футбол 24" – перемога Металіста 1925

Харків'яни підходять до зустрічі явними фаворитами. Вони регулярно забивають, а кубкова звитяга над Оболонню довела здатність прибивати "автобуси". Полтава ж зазнала занадто серйозних втрат – навіть можливе повернення Підлепича не зможе компенсувати дискваліфікацію Веремієнка.

Звісно, в УПЛ практично всі фактори не мають сенсу при прогнозуванні результатів. Майже завжди їх визначає рандом. Тим не менш, у даному випадку віриться в перемогу Металіста 1925.

