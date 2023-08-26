Металіст 1925 здобув уже другу перемогу в поточному сезоні, здолавши ЛНЗ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку ЛНЗ – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Команди обмінялись моментами Безуглого та Олійника на старті зустрічі, але голів не було аж до 45 хвилини. Сидоров скинув на Юсова на лівий край штрафного, той хитнув захисника та пробив у дальній кут.

Металіст 1925 обіграв ЛНЗ – друга поспіль перемога харків'ян в УПЛ, зміна тренера новачку не допомогла

По перерві моментів стало менше. ЛНЗ, попри велике бажання, так і не зміг відігратись, а тому Металіст 1925 здобув другу поспіль перемогу.