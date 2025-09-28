У рамках 7-го туру УПЛ 2025/26 Металіст 1925 зіграє з Колосом, а ЛНЗ приймає Кривбас. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Колос

Один із найцікавіших матчів туру. Колос підходить до зустрічі без поразок, маючи рівність з Шахтарем за очками. Підопічні Руслана Костишина перемагали Кривбас, Полісся й Зорю – дуже серйозних суперників – а також розписала нічию з Карпатами у меншості та здолала "автобус" Епіцентру. Це говорить про значний тактичний потенціал, хоча Верес тиждень тому зумів нейтралізувати ковалівців.

І все ж не секрет, що "хлібороби" найкраще почуваються на просторі. Тренерський штаб Колоса в принципі відзначається тим, що не літає в хмарах і працює від наявних ресурсів. Але чи вистачить їх на матч проти такої коштовної оборони, як у Металіста 1925? Шахтар от не впорався, зате Кривбасу вистачило трьох атак для 2:0. Інтрига.

Харків'яни підібрались до топ-3 на відстань трьох залікових балів. У них був простіший календар – зате на його тлі помітно плавний прогрес команди. Якщо в перших турах "жовто-сині" не могли створити момент біля воріт аутсайдерів чи марнували одразу гору шансів, то тепер у Металіста 1925 простежується баланс.

Підопічні Младена Бартуловіча здатні впевнено відзахищатись у середньому / низькому блоці. Вони дуже небезпечні у перехідних фазах небезпечний – навіть Калюжний роздає класні передачі в темп – але й атаки з тривалими розіграшами команді час від часу даються. Це помітно навіть по графіку "вертикальності" гри, де Металіст 1925 розташовується посередині.

Болючим ударом для "жовто-синіх" стала втрата двох правих вінгерів за тиждень. Спочатку зламався Гаджиєв, а слідом вилетів і Арі. Дуже вчасно у склад повернувся Антюх, який був одним із найкращих до пошкодження – а значить можна очікувати цікаві дуелі на флангах. Взагалі, у кадровому плані Колос і Металіст 1925 є одними з найцікавіших середняків, тож матч точно треба вмикати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гаджиєв, Арі – Оріховський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Колос

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний, Литвиненко – Антюх, Калітвінцев, Рашіца – Ітодо

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – Еліас – Алефіренко, Гагнідзе, Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, обидва заб'ють (ні)

Колективи дуже рівні, тож підсумковий результат вирішить рандом – а от у велику кількість голів не віриться. Занадто якісна у них оборона. Можна скомбінувати, давши прогноз на "тотал менше 2,5" і "обидва заб'ють (ні)". Десь так матч і повинен завершитись.

ЛНЗ – Кривбас

Ще один матч, який можна було б назвати центральним. Криворіжці тримаються всього у трьох залікових балах від вершини УПЛ, а черкасці відстають від них на ще два пункти. Ці команди повинні поборотись за фінальний розподіл місць у зоні єврокубків, а тому сьогодні треба здобувати позитивний результат – наприкінці сезону він матиме велике значення.

Що найбільш важливі, високі позиції в таблиці корелюються з рівнем футболу. Кривбас у попередньому турі видав один з найкращих матчів сезону, здолавши Епіцентр з рахунком 5:4. Особливо запалив вінгер Мендоса, який оформив 2+1.

Цей матч яскраво продемонстрував чесноти й вразливості команди Патріка Ван Леувена – вкрай сильні контратаки, мобільні центрхави зі своєчасними замиканнями у штрафному, але й величезні проблеми в задній лінії. Чимось Кривбас нагадує нинішнє Динамо.

ЛНЗ ж продовжує грати за принципами торішнього Руха, що й не дивно з урахуванням персони тренера та підписання п'яти гравців "жовто-чорних". Віталій Пономарьов ставить прагматичний вертикальний футбол – благо, є дуже якісні вінгери, кремезний і разом з тим технічний нападник, а також мобільні центрхави з топовими передачами. Така гра дозволила прибити Полісся, Рух і Епіцентр, а Зоря дивом відскочила.

Щоправда, у двох з трьох останніх турів сталися поразки (від Вереса й Олександрії) – одна з них взагалі виявилась розгромною. От тільки провальним був хіба що один тайм з рівнянами, а так ЛНЗ виглядав краще й заслуговував забити мінімуму два голи. До речі, за очікуваними забитими "насінневий завод" ще недавно був лідером УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Путря (ЛНЗ)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Кривбас

ЛНЗ: Паламарчук – Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик – Нонікашвілі – Оба, Яшарі, Танковський, Ейнел – Ассінор

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Араужо – Микитишин, Задерака, Твердохліб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

У Кривбаса дуже ефективна атака, однак позаду великі проблеми. ЛНЗ теж створює багато, але команда недозабила майже 7 очікуваних голів – зате в обороні черкасці дуже надійні. Виходить, що сьогодні зустрічаються антагоністи.

Існує ймовірність, що у даному протистоянні голи будуть проведені тільки однією командою, але це лишень на рівні відчуттів. По фактах же може бути й обидва заб'ють, і тотал більше, і тотал менше. Все вирішить рандом.

