У неділю у 18-му турі третього за силою дивізіону відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 18-й тур

Перемога – Яруд – 3:1

Голи: Кіча, 36, Сердюк, 39. 90+3 – Літюк, 57

Лівий берег – Любомир – 1:0

Гол: Запорожан, 52

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У першому матчі дня Перемога впевнено здолала Яруд. Дніпряни у другій половині першого тайму протягом трьох хвилин забили двічі. Спочатку Антон Кіча відгукнувся на навіс у штрафний майданчик від Рінара Валєєва з правого флангу і головою пробив повз голкіпера. А згодом Родіон Сердюк першим зреагував на подачу з кутового і також головою подвоїв перевагу господарів.

По перерві Гліб Літюк отримав пас з центра поля, в оточенні захисників вирвався сам на сам з воротарем Перемоги і скоротив рахунок. Вже у доданий час маріупольці пропустили втретє. Невдахою у цьому епізоді став кіпер Яруда, який фактично привіз гол у свої ворота. Він добре бачив момент з ударом від Кічі і спокійно збирався забрати сферу, яка летіла у кут, але зненацька влучив не по м'ячу, а по стійці. Звитяга принесла Перемозі 33 очки і четверту сходинку у групі Б, Яруд з 24-ма балами залишився десятим.

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Найгірша команда групи А – Любомир – трималась проти Лівого берега 50 хвилин, поки Андрій Запорожан не наважився на дальній удар метрів з 30-ти. Капітан киян красивим пострілом поцілив прямісінько у дев'ятку. Господарі продовжили тиснути, але більше забити не змогли. Мінімальна перемога дозволила Лівому берегу набрати 42 пункти і піднятись на другу сходинку, зрівнявшись за очками з Карпатами (у львів'ян є матч у запасі). Любомир з 1 пунктом продовжує залишатись останнім.

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