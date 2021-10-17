Друга ліга, 14 тур

Лівий берег – Карпати Галич – 2:1

Голи: Співаков, 34 (п), Морозенко, 66 – Зеленський, 63

Перемога – Вікторія – 1:0

Гол: Фхакадзе, 27

Нереалізований пенальті: Радченко, 50 (Перемога)

Яруд – Реал Фарма – 6:0

Голи: Літюк, 23, 49, Биковський, 58, Матвєєв, 79, Сандрак-Вінницький, 87 (п), Товстий, 90

Вилучення: Деркунський, 86 (Реал Фарма)

Лівий берег без надзусиль обіграв галицькі Карпати та закріпився на вершині турнірної таблиці групи А. У групі Б Перемога здолала Вікторію та наблизилася до зони підвищення у класі.

Найвидовищніший матч дня розіграли Яруд та Реал Фарма. Господарі буквально знищили свого суперника, забивши у його ворота шість "сухих" м'ячів. З якихось причин понад година гри не потрапила до трансляції. Однак і решти часу виявилося достатньо, щоб зробити цю гру багатою на події.

Спочатку Кирило Матвєєв забив неймовірний гол метрів із 35-ти. Згодом голкіпер одеситів Тарас Деркунський отримав червону картку за фол останньої надії. Замін у Реала Фарма більше не було, тому на ворота став польовий гравець. Допомогти команді наважився Павло Новіцький, але відбити пенальті не зумів. Наприкінці гри він зробив класний сейв, але на добиванні були гравці суперника. Остаточний рахунок – 6:0.