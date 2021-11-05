У п'ятницю у 17-му турі Другої ліги відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 17-й тур

Епіцентр – Лівий берег – 3:1

Голи: Беженар, 22, Кривобедрий, 48, Буй, 90 – Коваль, 11

Мункач – Буковина – 1:1

Голи: Луців, 90+4 – Орловський, 30

Середняк Другої ліги залишився без головного тренера

Епіцентр на власному приймав лідера групи А Лівий берег. Господарі пропустили вже на початку матчу – Володимир Коваль головою замкнув навіс з кутового на дальню штангу. В середині тайму команда з Дунаївців відігралась: Андрій Беженар наважився на дальній удар, голкіпер зреагував, але м'яч від його рук влетів у сітку.

Одразу по перерві стандарт приніс успіх і Епіцентру. Першу спробу після закидання з кутового воротар киян відбив, а от на добивання від Арсена Кривобедрого зреагувати вже не встиг. На останній хвилині нападник господарів втік у стрімку контратаку, увірвався у штрафний майданчик, обіграв голкіпера і... впав у куті штрафного майданчика. Однак встиг піднятися і навісити на Миколу Буя, який головою зробив рахунок остаточним. Перемога принесла Епіцентру 33 очки і четверту сходинку, Лівий берег з 39-ма пунктами залишився першим.

У паралельному матчі зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Мункач та Буковина. Господарі спромоглись пробити оборону суперника в середині першого тайму: Борис Орловський майстерно спрямував мяч головою після навісу з кутового. Вже у доданий час Луців після навали спромігся буквально запхати м'яч у сітку і врятувати для своєї команди нічию. Таким чином Мункач набрав 27 очок і залишився шостим, Буковина з 20-ма балами – сьома.

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