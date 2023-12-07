"Нещодавно в окремих ЗМІ з’явилася інформація про нібито можливе працевлаштування Володимира Шарана на посаду головного тренера ФК Лівий Берег.

Шаран заговорив про інтерес з боку Зорі і Лівого Берега: "Було б непогано попрацювати в такій команді"

Офіційно повідомляємо, що ці чутки – безпідставні. ФК Лівий Берег не веде перемовин із Володимиром Шараном чи будь-ким іншим. Чинний головний тренер лівобережців Віталій Первак користується повною довірою керівництва клубу та продовжить готувати команду до другого етапу сезону.

Нагадаємо, що під керівництвом Первака та його тренерського штабу Лівий Берег успішно провів першу частину сезону, вийшовши до Чемпіонської групи Першої ліги, а сам наставник неодноразово визнавався найкращим тренером туру, що свідчить про позитивні результати його роботи на чолі команди.

Закликаємо медіа не розповсюджувати неперевірену інформацію, а звертатися за коментарем до нашої клубної пресслужби – ми відкриті до комунікації та залюбки відповімо на всі питання, що цікавлять громадськість", – йдеться в заяві клубу.

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