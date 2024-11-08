Лівий берег у рамках 13-го туру УПЛ 2024/25 зіграв нічию з Інгульцем. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов за повного домінування Інгульця. Реально гострих моментів при цьому було небагато, але в очі впадали шалені проблеми Лівого Берега у верхових дуелях. До 30-ї хвилини кияни тричі програвали боротьбу у власному штрафному, дозволяючи петровцям пробивати головою – втім, Механів парирував.

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Парирував він і замикання Вілівальда з кутового на 32-й хвилині, однак на добиванні зіграв Малиш. Станіслав-Нурі забив гол, однак святкував недовго – арбітри помітили гру рукою. Рахунок не змінився. Цей момент став останнім у першому таймі.

Лівий Берег взагалі нічого не створював до останньої 20-хвилинки. Інгулець же міг забивати і в другому таймі. На 53-й хвилині Волохатий прорвався правим флангом до карного майданчика й виконав простріл з гострого кута. Механів відбив. На 62-й же Сад із правого краю штрафного виконав катбек під удар П'ятову, а той бахнув під ближню стійку – Механів парирував ногою!

Підопічні Віталія Первака прокинулись лише на 70-х хвилинах, після серії замін. Героєм киян міг стати Микола Когут, який на 73-й влетів з лівого флангу до карного майданчика й опинився перед голкіпером. Він пробив низом, однак Паламарчук врятував Інгулець!

На 76-й хвилині Косовський спробував прошити Паламарчука дальнім ударом, однак Олексій не спав. Після цього на полі було більше фолів і лайки, ніж реального футболу – в одному з епізодів дійшло до бійки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Цей результат не влаштовує обидві команди. Інгулець залишився на дні турнірної таблиці, залишаючись без перемог в УПЛ. Лівий Берег залишився у зоні перехідних матчів.

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