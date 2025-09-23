Прес-слжуба Лівого Берега офіційно оголосила, що клуб припинив співпрацю з Андрієм Гаврюшовим, який із початку сезону 2025/26 обіймав посаду головного тренера.

Лівий Берег виступає наразі у Першій лізі, де програв два останніх матчі – з Буковиною (1:3) та Феніксом-Маріуполь (0:1). Крім того, "лелеки" вилетіли з Кубка України, зазнавши поразки від Вікторії (0:1).

"Ми щиро дякуємо Андрію Валерійовичу за професіоналізм та внесок у становлення наших футболістів. Бажаємо нових досягнень та перемог у подальшій тренерській кар'єрі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Лівий Берег наразі перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці Першої ліги з дев'ятьма балами. Наступним суперником команди буде Металіст. Матч запланований на 29 вересня.

