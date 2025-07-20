Лівий Берег офіційно оголосив про підписання півзахисника з УПЛ
Хавбек Колоса Олег Криворучко продовжить карʼєру у нижчому дивізіоні України.
Столичний Лівий Берег офіційно підписав молодого півзахисника – 20-річного Олега Криворучко, який раніше захищав кольори Колоса, повідомляє прес-служба клубу.
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Зазначається, що гравець перейшов на правах оренди терміном на один сезон.
Кар’єру в професійному футболі Криворучко розпочинав у Ковалівці. В активі молодого хавбека 17 матчів за Колос, проте результативними діями він ще не відзначився.
Нагадаємо, що Лівий Берег за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.
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