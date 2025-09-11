Лівий Берег та Фенікс-Маріуполь зіграли у шостому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 6-й тур

Фенікс-Маріуполь – Лівий Берег – 1:0

Гол: Буряк 59

Нереалізований пенальті: Дедух, 76

"Мама каже, щоб я поїхав звідси": зірковий легіонер Першої ліги розповів, чому грає в Україні попри війну

Фенікс-Маріуполь виграв лише один матч за чотири тури Першої ліги. Команда Максима Фещука до початку гри перебувала поблизу зони вильоту. Лівий Берег не зміг через затяжну тривогу провести гру з Черніговом. "Лелеки" виграли три з чотирьох матчів цього сезону в чемпіонаті.

Перший тайм голами не порадував. Команди більше були сконцентровані на боротьбі. А ось другий тайм видався багатим на події. На 59 хвилині Фенікс заробив право виконати штрафний удар. М'яч долетів до Буряка, який впадінні переправив його у ворота.

На 76 хвилині арбітр вказав на позначку після того, як маріупольці порушили правила у своєму штрафному майданчику. Капітан Лівого Берега Руслан Дедух підійшов до м'яча, пробив низом, а Жупанський намертво взяв пенальті. У підсумку другу перемогу Фенікса зафіксував рефері.

"Все пропало"? Грозний – про дивні пенальті, переживання Реброва і власний оптимізм перед Ісландією