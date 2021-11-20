У суботу у 19-му турі третього за силою дивізіону відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 19-й тур

Чайка – Лівий берег – 0:0

Балкани – Тростянець – 4:1

Голи: Серденюк, 15, Федосов, 61, Приблуда, 69, Прийомов, 82 – Сліпухін, 1

Діназ – ЛНЗ – 0:2

Голи: Норенков, 49, Галенко, 80

Вовчанськ – Таврія-Сімферополь – 0:0

Дніпро Черкаси – Чернігів – 1:0

Гол: Мартян, 71

Вилучення: Зенченко, 87 (Чернігів, друга жовта картка)

Енергія – Суми – 3:1

Голи: Гавриленко, 5 (пен.), Бондар, 65 (пен.), Терехов, 71 – Пилипенко, 29

Кристал – Перемога – 0:2

Голи: Радченко, 51, Кіча, 86 (пен.)

МФК Металург – Скорук – 0:0 (після першого тайму)

АФСК Київ – Карпати – початок матчу о 15:00

Друга ліга: Мункач і Нива Вінниця поділили очки

Лідер групи А – Лівий берег – несподівано оступився у матчі з середняком Чайкою. Команди не знайшли у собі сил забити бодай гол і нічия суттєво збільшила шанси Карпат (які відстають на 1 очко і мають дві гри у запасі) обійти киян у турнірній таблиці.

Балкани продовжують погоню за лідером групи Б – МФК Металург. Представники Одеської області пропустили вже на першій хвилині, однак ще до середини тайму відігрались. По перерві протягом кількох хвилин Балкани оформили дубль, а під кінець матчу забили вчетверте.

Черкаський ЛНЗ впритул наблизився до вишгородського Діназа, забивши по перерві два сухих голи вишгородцям, а Вовчанськ і Таврія не виявили сильнішого, розписавши безгольову нічию.

Сусіди по турнірній таблиці – Дніпро та Чернігів – влаштували битву за шість очок. Черкащани виявились фартовішими, забивши в середині тайму єдиний гол. Наприкінці матчу чернігівці залишились у меншості – другу жовту отримав Зенченко. Однак чисельна перевага не змінила ситуацію на полі.

Черговим катом Сум стала новокаховська Енергія. "Містяни" мали шанс, коли в середині першого тайму відповіли голом Пилипенка на пенальті у свої ворота на початку матчу. Однак по перерві Бондар (знову з пенальті) і Терехов, розставили все на свої місця, завдавши супернику вже п'ятнадцятої поразки в сезоні.

Ще один аутсайдер групи Б – Кристал – поступився Перемозі. Дніпряни забили одразу по перерві, а під кінець матчу закріпили успіх результативним пострілом з пенальті.

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