Невдачі Лівого Берега в Першій лізі та виліт з Кубка України призвели до відставки тренера Андрія Гаврюшова. Наразі командою керує наставник резерву В'ячеслав Нівінський.

Лівий Берег офіційно звільнив тренера після вильоту з Кубка України

Як повідомляє Sport.ua, кандидатури Володимира Шарана та Леоніда Кучука не розглядаються. Найімовірніше президент Лівого Берега Микола Лавренко зупинить свій вибір на іноземному фахівцеві, дотичного до українського футболу. Ім'я наразі не розголошується. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

Лівий Берег перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці Першої ліги з дев'ятьма балами. Наступним суперником команди буде Металіст. Матч запланований на 29 вересня.

