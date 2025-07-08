Лівий Берег висловив незгоду з рішенням КДК УАФ, який відсторонив колишнього головного тренера команди Андрія Запорожана на три роки.

"Виглядає так, що рішення базується виключно на суб’єктивних твердженнях одного з учасників подій, без жодного прямого або матеріального доказу.

Екс-тренера УПЛ дискваліфікували на 3 роки – це лише другий подібний випадок в історії

Зазначимо також, що клуб та його представник із перших етапів розгляду справи всебічно сприяли розслідуванню: надали вичерпні письмові та усні пояснення, а також добровільно пройшли поліграфологічне дослідження. Така відкрита позиція свідчить про готовність клубу до прозорого та неупередженого з’ясування всіх обставин справи.

Обвинувачення щодо спроби неправомірного впливу на арбітрів не лише не підтверджені доказами, але й суперечать цінностям та принципам, якими керується наш клуб у своїй діяльності", – йдеться у повідомленні Лівого Берега.

Нагадаємо, Запорожану інкримінують спробу підкупу арбітра перед матчем 14-го туру УПЛ проти Руха, що відбувся 24 листопада 2024 року.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря