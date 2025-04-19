Лівий Берег здорово розпочав 2025 рік, давши бій Шахтарю і здобувши дві перемоги – над Вересом і Чорноморцем (2:0, 1:0). Завдяки такому ривку навіть вдалося покинути четвірку аутсайдерів, одна після міжнародної паузи справи погіршились. Кияни зазнали трьох поспіль поразок, не забивши жодного гола й повернувшись у зону плей-офф.

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Може скластись враження, ніби "лелеки" повертаються туди, де й мали б бути. Насправді ж команді не щастить з календарем, адже на цьому відрізку довелося зустрітись з Шахтарем і Динамо – і обидва поєдинки команда провела гідно, стримуючи грандів цілий тайм і навіть більше. Фіаско з Колосом більш неприємне, але і там кияни не виглядали жахливо. Моментів було створено не менше, ніж у ковалівців.

Взагалі, Лівий Берег неправильно вважати безнадійним "автобусом". Підопічні Віталія Первака навесні суттєво додали в атаці – і вони не боялись діяти агресивно навіть проти Динамо. Колектив за рівнем організації на чужій половині та майстерністю виконавців мало в чому поступається середнякам УПЛ, тож Полісся не має права закидувати "лелек" капелюхами.

Тим паче, що підопічні Імада Ашура далекі від статусу команди з монструозно потужним футболом. Верес знищив житомирян з рахунком 5:1, а потім майже 100 хвилин тримав нулі в кубковій зустрічі. При перемозі над ЛНЗ сильним був тільки другим тайм (і то не весь) – як і при нічиї з Карпатами. У Полтаві ж "вовки" навпаки провалились по перерві, хоча й тріумфували з рахунком 2:0.

Поліссю критично бракує стійкості в переходах із оборони в атаку, що яскраво продемонстрував гол Карпат – і це при тому, що Імад Ашур посилив опорну зону Сарапієм. Попереду ж ефективність вінгерів стала не такою грізною, як у першому колі. Водночас, спроби просуватись між лініями в центрі поля спрацьовують через раз.

Житомирянам вкрай пощастило з прогресом Крушинського. Важко згадати голи й моменти, до яких не долучився Борис – двічі він забивав і сам. Але показово, що навіть Крушинського з позиції "десятки" тягне у лівий фланг, де вдається добре обігруватись з партнерами. Почасти саме він виконує функції вінгера, що не дуже сходиться з його фізичним профайлом.

Хай там як, Поліссю вкрай важливо перемогти Лівий Берег, адже боротьба за єврокубки ще не завершена. Підопічні Імада Ашура поки що замикають топ-4, однак Карпати розташувались всього у п'яти очках позаду, а Кривбас – у шести при грі в запасі. Осічка з киянами може дорого коштувати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (Полісся; під питанням)

Дискваліфіковані: Матіч (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Лівий Берег – Полісся

Лівий Берег: Механів – Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал – Банада, Косовський – Синиця, Приходько, Шастал – Сухоручко

Полісся: Кудрик – Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся, тотал менше 2,5

Очевидно, що Полісся виступає фаворитом. Які б проблеми у житомирян не виникали, вони все ж перемогли у трьох з чотирьох останніх матчах – і робили це з певною мірою справедливості. Це ще не гарантує успіху в поєдинку з Лівим Берегом, однак невдача з Колосом дещо підкосила віру в силу "лелек".

Ризикнемо поставити на успіх підопічних Імада Ашура. Виграш навряд чи стане легким – очікуємо тотал менше 2,5.

Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ