Лівий Берег продовжує боротись за виживання. Ця справа дається киянам, адже вони відірвались від четвірки аутсайдерів аж на чотири залікових бали. Особливо переконливо підопічні Віталія Первака виглядають після зимової паузи – "лелеки" перемогли Ворсклу, Чорноморець і Верес, поступившись лишень Шахтарю (мінімально). Шастал навіть забивав з центра поля.

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Хоча назвати "жовто-зелених" яскравою атакувальною командою не вдасться. Колектив перш за все ставить на оборону, контратакуючи через фланги. Типова історія для представників останньої третини турнірної таблиці, однак недооцінка захисту киян може дорого обійтись Олександрії. Лівий Берег – один із двох клубів, якому в 2025 році вдалося пропустити всього один гол у чемпіонаті. Другим є Шахтар.

Зламати такий блок буде непросто, але Олександрія виглядає чи не найгіршим суперником для подібних команд. У неї і пресинг сильний, і потужний центрфорвард-фінішер, і вінгери шикарні, і центрхави вриваються у штрафний та заповнюють зони завершення / підбирання. Навіть центрбеки звикли грати на чужій половині. До речі, обороняється "Сашка" теж сильно.

Склад у Руслана Ротаня вкрай потужний. Розгром Оболоні продемонстрував, що окрім хорошої організації гри у "містян" є запас по класу – саме тому вони й тримаються на другій позиції з "+6" від Шахтаря. Хоча перемоги над Колосом і Зорею далися олександрійцям не так просто, а значить сенсація можлива.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якимів – Шулянський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Лівий Берег – Олександрія

Лівий Берег: Механів – Соколов, Семенов, Банада, Шаповал – Дедух, Косовський – Синиця, М. Когут, Шастал – Сухоручко

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Безерра, Шепелєв, Мишньов, Цара – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, перемога Олександрії

Єдиною серйозною проблемою Олександрії є форма Калюжного, втомленого матчами за збірну. А так "містяни" виглядають фаворитами – хоча такого ж виносу, як з Оболонню, очікувати не доводиться. Лівий Берег краще захищається.

Кияни помучать підопічних Руслана Ротаня, однак поки що "жовто-чорні" не давали приводу ставити на провал з такими суперниками. Олександрійці повинні здобути непросту, але заслужену перемогу. У тотал більше 2,5 чомусь не віриться.

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