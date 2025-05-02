У рамках 27-го туру УПЛ 2024/25 Лівий Берег приймає Карпати, а Рух зіграє з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Лівий Берег – Карпати

Львів'яни зберігають шанси на єврокубки, однак несподівана бойова нічия з Оболонню серйозно нашкодила амбіціям. Карпати залишились у трьох очках від четвертого Полісся, а Кривбас наблизився на відстань в одне очко при грі в запасі. За таких умов матч з Лівим Берегом приймає стратегічне значення – якщо "зелено-білі" не зможуть перемогти, то про Лігу конференцій, ймовірно, доведеться забути.

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А зробити це не так і просто, враховуючи проблеми в обороні. Підопічні Владислава Лупашка тиждень тому провели один із найслабших оборонних перформансів сезону – та і з Рухом попри загальний спокій виникло декілька неприємних помилок. Зіграти на нуль востаннє вдавалося аж у березні, однак в атаці останнім часом все було супер.

Середня результативність Карпат за попередні п'ять турів склала 2,4 голи, і навіть Невес почав забивати. Це – дуже погана новина для Лівого Берега. Прагматичний низький блок перестав захищати "лелек", яким вдалося набрати всього одне очко в п'яти турах.Тричі колектив пропускав по два голи. Що найбільш важливо, підопічні Віталія Первака таки опустилась у зону перехідних матчах.

Списувати киян зарано. У поєдинку з тією ж Зорею вони могли оформити розгром за тайм. Лівий Берег може здивувати у перехідних фазах – особливо після повернення фулбека Сіднея – однак команді бракує реалізації (особливим марнотратством страждає Сухоручко). Тим не менш, варто відзначити, що підтримувати хороший рівень гри в атаці "лелекам" вдається недовго.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дедух (під питанням) – Педрозо (під питанням), Сич, Булеза

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Лівий Берег – Карпати

Лівий Берег: Механів – Астахов, Семенов, Шаповал, Сідней – Косовський – Синиця, Приходько, Банада, Шастал – Сухоручко

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – перемога Карпат

Якщо Карпати пропустять першими або дозволять зрівняти рахунок, то все може завершитись сенсацією. Хоча так можна сказати про будь-який матч УПЛ. І все ж поставимо на перемогу львів'ян – при всіх нюансах гри в обороні, невдача з Оболонню виглядає випадковістю. Попередні матчі вони провели значно сильніше.

Рух – Кривбас

"Жовто-чорні" тиждень тому ефектно перемогли Чорноморець, хоча колектив мав феєричні проблеми зі складом. Вилетіли два ключових центрбеки, на дискваліфікацію нарвався основний лівий фулбек, а ще не міг зіграти центрхав Слюсар. Виявилось, що і без них Рух здатний давати результат – і при цьому демонструвати осмислену гру, тероризуючи одеситів лонгболами Холода на Климчука й вриваннями Рябова з глибини.

І це вже тенденція. У останніх чотирьох турах провальним виявилось тільки дербі з Карпатами, а от звитяга над Колосом виявилась заслуженою – та і нічия з Олександрією не стала зовсім випадковою. Віталій Пономарьов поступово вивів команду з турбулентності, пов'язаної із зимовим розпродажем, але проблеми зі складом все одно не полишають львів'ян. Із позитиву можна відзначити тільки кінець дисквалу Ляха.

Втім, Рух завдяки успіху в Одесі вирішив свої турнірні завдання, відірвавшись від зони вильоту на дев'ять очок. Кривбас же вийшов на кульмінацію – підопічні Юрія Вернидуба тримаються на відстань чотирьох балів від зони Ліги конференцій, маючи гру в запасі. Якби не нульова нічию з ЛНЗ у попередньому турі, команда вже б обійшла Карпати.

У криворіжців теж є проблеми зі складом. Вінгер Мендоса спробував втекти після обстрілів, але контракт змусив залишитись – от тільки він травмувався одразу ж після повернення. До кінця сезону вилетів капітан Хомченовський, а найбільше труднощів виникає в центрі оборони. Конате й Вілівальд не влаштовують Юрія Вернидуба в ролі партнера Романчука, тож поруч грають праві фулбеки (Понєдєльнік), опорники (Ікенна) або навіть центрхави (Вакулко).

Втім, за останні два матчі криворіжці не пропустили жодного гола, а у позаминулому турі колектив ще й Зорю розгромив. Атакувальна гра виглядала симпатично навіть на тлі грандів (особливо виділяються Соса, Микитишин і Твердохліб), тож Руху сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Слюсар, Слюбик, Дідик, Клайвер, Сапуга – Хомченовський, Мендоса, Якимець

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Кривбас

Рух: Ледвій – Кітела, Горін, Холод, Лях – Підгурський – Карабін, Пастух, Горін, Алмазбеков – Климчук

Кривбас: Маханьков – Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго – Іліч – Кузик, Твердохліб, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – перемога Кривбаса

Навіть у праймовому складі зразка 2025 року львів'яни мали відчутні проблеми в обороні. Вони пропускають майже завжди, а зараз ще й ключові футболісти травмувались. Саме тому уявити "сухар" проти Кривбаса важко. Криворіжці точно повинні забити.

Звісно, в УПЛ це ще нічого не значить. Той же ЛНЗ підопічні Юрія Вернидуба теоретично мали знищити, а не катати "нулі" – але ця невдача виглядає дещо випадковою. Попередні поєдинки колектив провів значно краще, а сьогодні у Кривбаса ще й мотивація набагато вища. Ставимо на тріумф гостей.

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