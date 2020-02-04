Ліверпулю варто задуматись над продажем Салаха, – екс-форвард збірної Англії Бент

Колишній нападник збірної Англії та низки англійських клубів Даррен Бент вважає, що Ліверпулю варто розглянути варіанти з продажем Мохамеда Салаха.

"Слухайте, ми знаємо, що він забиває купу голів і є топ-гравцем. Два "золотих бутси", приз найкращому гравцю сезону, перемога в Лізі чемпіонів, без п'яти хвилин чемпіон Англії – досягнення на місці. Але якщо говорити про гру в цілому і порівнювати, наприклад, з Мане, то я б сказав, що Садьйо виглядає краще за нього.

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Може, Салах і забиває більше, але подивіться, як Мане працює на команду – він не жадібний, завжди насамперед дивиться на партнерів і отримає свою чесну порцію голів. Так що Садьйо продавати не можна, він дуже важливий. Фірміно – ми знаємо, що він не забиває багато голів, але він виконує роль клею, скріплюючи всю гру Ліверпуля в атаці. У своїй справі він один з найкращих в лізі.

Мова не про те, щоб продати Салаха, отримати 100 млн фунтів і все. Але якщо можна замінити його Мбаппе або, наприклад, Санчо, то мені здається, над цим варто подумати", – цитує Бента talkSPORT.

Зазначимо, що в поточному сезоні Салах зіграв за Ліверпуль 33 матчі у всіх турнірах і забив 18 голів.

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