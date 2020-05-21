Ліверпулю бракує одного пазлу для створення космічної команди, – екс-гравець мерсисайдців

Екс-гравець Ліверпуля та Наполі Андреа Доссена сподівається на трансферну співпрацю своїх колишніх клубів.

"Навіть якщо Серія А відновиться, Наполі навряд чи вийде в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тому неаполітанський клуб буде змушений відпустити деяких важливих гравців. Швидше за все, це будуть Фабіан Руїс і Кулібалі.

ПСЖ прагне завадити Ліверпулю підписати зірку Серії А

Клоппу не вистачає всього однієї деталі для завершення побудови космічної команди. Поєднання Кулібалі і ван Дейка може стати великою перешкодою для суперників. Крім того, у Ліверпуля немає фінансових проблем, тому клуб може дозволити собі цей трансфер", –цитує Доссену Goal.

Нагадаємо, раніше президент Наполі заявляв, що відпустить 28-річного сенегальця не менш, ніж за 100 млн євро. У нинішньому сезоні Серії А Кулібалі провів 15 матчів.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху