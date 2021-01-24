"Я думаю, що у всіх команд бувають невдалі відрізки. Не думаю, що Ліверпуль грає погано. Вважаю, що у них просто не виходить перемогти.

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Коли команди не виграють, всі говорять про це. Коли гравці не забивають, всі говорять про це. Я відчуваю це на собі і знаю, що вимоги до футболіста стартового складу команди АПЛ дуже високі.

Зараз всі чекають голів від Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно і Садьйо Мане. Вони не забивають в останніх матчах, і багато хто говорить: "О, вони грають погано". Але це не так. Вони творять, вони грають, але інші команди зараз грають краще. Зараз кожна команда їде на "Енфілд" грати, можливо тому, що там немає тиску уболівальників. Зараз комфортніше грати у гостях з Ліверпулем. Але Манчестер Юнайтед не потрібно дивитися на цей момент, тому що великі команди і великі гравці можуть у будь-який момент прокинутись", – цитує Фернандеша офіційний сайт "червоних дияволів".

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 січня, відбудеться зустріч Манчестер Юнайтед та Ліверпуля у матчі 4-го раунда Кубка Англії. Початок зустрічі о 19:00.

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