"Вау. Дійсно напружений матч. Ми блискуче почали, контролювали та забили перший гол. Гра була під контролем, поки ми не пропустили дуже неохайний гол. Потім матч змінив темп.

Вогняна кінцівка та відскок команди Зінченка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Арсенал – 2:2

Арсенал втратив контроль після перерви, втратив занадто багато простих м'ячів, і гра стала дуже відкритою та хаотичною, яку любить Ліверпуль. Я не бачив, щоб хтось цього сезону домінував на цьому полі. Вони обіграли на Енфілді усі топ-команди, вони грали з Реалом і могли вести в рахунку 4:0 у перші 20 хвилин. Вони могли забити три-чотири, але змарнували пенальті, і Арон зробив кілька чудових сейвів. Ми багато покладалися на Ремсдейла, який взяв на себе вирішальну роль.

Щоправда, і ми могли забити два чи три голи, тож, напевно, підсумковий рахунок справедливий. Ми могли б взяти три очки, і ми мали продовжувати грати, як у першому таймі ще 15 хвилин – тоді гра пішла б зовсім за іншим сценарієм. Ми цього не зробили.

Потрібно зрозуміти, у чому річ. Ми будемо рухатись далі та продовжувати грати так, як ми грали в перші 30 хвилин матчу", – приводить слова Артети офіційний сайт клубу.

Після 30 турів Арсенал все ще посідає першу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. Ліверпуль перебуває на восьмому місці з 44 пунктами.

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