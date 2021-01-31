Юрген Клопп відчайдушно шукає підсилення в оборону. У пошуках фахівець звернув увагу на захисника Вест Хема.

Ісса Діоп потрапив на радари Ліверпуля. 24-річний центрбек має закрити дірку в обороні, яка виникла через травми мерсисайдців.

Ліверпуль націлився на оборонця збірної США

Як повідомляє Daily Star, Діоп перебуває на вершині списку бажаних трансферів Юргена Клоппа. Сам Вест Хем хоче продати гравця, а Ліверпуль – орендувати. Як компроміс, мерсисайдці вже звернулись до "молотів" і запропонували оренду з обов'язковим викупом по завершенні поточного сезону за близько 22 мільйони у євровалюті.

Зауважимо, француз перебрався у Вест Хем влітку 2018-го із Тулузи. У цьогорічній кампанії оборонець не має стабільної ігрової практики (лише 5 поєдинків). Портал Transfermarkt оцінює Діопа у 20 млн євро.

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