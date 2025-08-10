Капітан Крістал Пелас може перейти в Ліверпуль. Мерсисайдці вже зробили першу офіційну пропозицію щодо гравця, повідомляє Indykaila News.

"Червоні" пропонують 29 мільйонів фунтів за гравця збірної Англії. Ймовірно, "орли" відхилять першу пропозицію і будуть чекати на більшу суму.

Крістал Пелас не збираються відпускати лідера свого захисту за менш ніж 45 мільйонів фунтів. Взимку лондонський клуб навіть відмовився від пропозиції Ньюкасла у 60 мільйонів фунтів.

Додамо, що контракт Гехі з "орлами" діє до літа 2026 року. Якщо Ліверпулю не вдасться домовитись про трансфер 25-річного англійця з лондонцями в це трансферне вікно, він може переїхати на Енфілд вже через рік у статусі вільного агента.

