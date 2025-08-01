"Червоні" надіслали "сорокам" першу офіційну пропозицію, стверджують топ-інсайдери Девід Орнстейн та Фабріціо Романо. Вона склала 120 млн фунтів (близько 138,4 млн євро) гарантованих виплат + бонуси.

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Відповідь Ньюкасла була миттєвою – відмова. Керівництво клубу прагне зберегти Ісака щонайменше ще на один сезон і пропонує укласти новий контракт з відступними у 2026 році. Втім, зірковий швед мріє лише про Ліверпуль та продовжує бойкотувати тренування "сорок". У 25-річного Алекса вже нібито є усна домовленість з чемпіонами Англії щодо особистого контракту.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ісак провів за Ньюкасл 42 матчі, оформивши 27 голів та 6 асистів. Якщо "сороки" і відпустять свого бомбардира, то спочатку хочуть знайти гідну заміну.

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