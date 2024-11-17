Ось уже другий сезон угорець допомагає Іллі Забарному обороняти ворота Борнмута. Керкез демонструє настільки впевнену гру, що сильні клуби захотіли переманити його до себе. Черговим претендентом став Ліверпуль, стверджує Anfield Watch.

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За інформацією джерела, 21-річний лівий захисник – це пріоритетна трансферна ціль мерсисайдців. Вони нібито вже зробили запит у Борнмут, щоб провести попередні переговори з гравцем, щоб дізнатися, чи зацікавлений він у такому варіанті.

Слід зазначити, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Керкеза з боку лондонського Арсенала, а Манчестер Юнайтед планував здійснити цей трансфер минулого літа, але не міг виділити на нього 40 млн фунтів, які вимагав Борнмут.

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