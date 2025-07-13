Ліверпуль зробив останню спробу підписати Марка Гехі – клуб запропонував Крістал Пелас 40 мільйонів євро за центрального захисника. Як повідомляє The Sun, це фінальна пропозиція, і "червоні" не мають наміру підвищувати ставку.

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Гехі входить до останнього року контракту з Пелас, а сам гравець начебто віддає перевагу переходу саме до Ліверпуля. Водночас англієць не тисне на клуб і дозволяє сторонам самостійно домовитись про суму трансферу.

Раніше з'являлись чутки, що Ліверпуль готовий включити до угоди молодого вінгера Бена Доака, але лондонський клуб наполягає виключно на грошовій компенсації. Це пов’язано з тим, що Крістал Пелас терміново шукає заміну і потребує коштів – головною ціллю команди є Усман Діоманде зі Спортінга, який також коштує близько 40 мільйонів.

Окрім Ліверпуля, інтерес до Гехі виявляли також Арсенал, Челсі та Ньюкасл, але фаворитом у боротьбі за підпис є саме команда Арне Слота.

Нагадаємо, що Гехі приєднався до Крістал Пелас з Челсі за 23 мільйони євро у 2021 році. В складі Крістал Пелас Гехі провів 155 матчів, у яких відзначився 8 голами та 4 асистами. В минулому сезоні Гехі разом з командою завоював Кубок Англії. Transfermarkt оцінює гравця в 45 мільйонів євро.

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