Команда Юргена Клоппа вже думає над підсиленням центральної ланки. На радарах опинився Феде Вальверде.

Під час літнього трансферного вікна мерсисайдці шукали підсилення у центр поля. В останній день вдалось домовитись лише з Артуром – його орендували в Ювентуса на сезон, але вже з'явились чутки про можливе розірвання угоди.

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Юрген Клопп досі відчуває потребу в сильному футболістові у центр. Одним із його фаворитів є Вальверде, за якого нещодавно Ліверпуль пропонував Реалу аж 100 мільйонів євро. Мадрид відмовився. "Червоні" наступного літа знову спробують підписати 24-річного Федеріко, інформує Football365.

Серед інших варіантів підсилення мерсисайдці розглядають Джуда Беллінгема з Борусії Дортмунд та Матеуша Нуньєша із Вулверхемптона.

Зауважимо, Федеріко Вальверде цього сезону за відсутності Каріма Бензема (незначна травма) став новим лідером "бланкос" – забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі в останніх 5 поєдинках.

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