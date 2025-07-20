Нападник Айнтрахта Уго Екітіке продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль погодив трансфер нападника Айнтрахта Уго Екітіке. Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг, угоду на 95 мільйонів євро (з урахуванням бонусів) повністю узгоджено. Французький форвард підпише контракт до 2031 року. Медогляд заплановано на найближчі дні.

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У складі Айнтрахта Екітіке провів 64 матчі, у яких відзначився 26 голами та 14 асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, що до Ліверпуля в це міжсезоння вже приєднались Флоріан Віртц, Мілош Керкез, Джеремі Фрімпонг, Армін Печші та Фредді Вудман.

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