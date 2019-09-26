Ліверпуль знову не зможе виграти АПЛ, – екс-гравець мерсисайдців назвав свого фаворита у боротьбі за титул

Колишній форвард Ліверпуля Ель-Хаджі Діуф (понад 80 матчів за "червоних") оцінив перспективи претендентів на "корону" чемпіонату Англії.

"Не думаю, що Ліверпуль зможе показати такий же рівень, як у минулому сезоні.

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У них був шанс виграти титул, все було в їхніх руках, але потім вони самі все втратили. Вони випереджали всіх на 7 очок до Різдва. Мене і досі дивує те, що Манчестер Сіті здобув трофей у кінці сезону.

Якщо у команди лише одна поразка за сезон, звичайно, складно сказати, що перемога в лізі не за вами. Тому мені важко уявити, що у них буде такий же сезон і вони зможуть стати чемпіонами. Манчестер Сіті буде командою, яка знову візьме АПЛ", – цитує Діуфа FourFourTwo.

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Нагадаємо, після шести турів поточного сезону Ліверпуль випереджає "містян" вже на п'ять пунктів.