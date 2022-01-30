Мерсисайдці цікавляться атакувальним півзахисником Фулхема Фабіо Карвалью, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Ліверпуль підписав зіркового вінгера Порту

Контракт 19-річного португальця завершується влітку, тому лондонці мають слабкі позиції у переговорах. Ліверпуль хоче скористатися ситуацією, придбавши таланта всього за 5 млн фунтів. Карвалью демонструє хорошу гру в поточному сезоні Чемпіоншипу – 18 матчів, 7 голів та 4 асисти.

Зауважимо, що Фулхем стає звичною жертвою для Ліверпуля. У 2019-му "червоні" за безцінь придбали хавбека Харві Елліота, коли його контракт з "котеджерами" також завершувався.

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