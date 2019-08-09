Ліверпуль знищив Норвіч у дебютному матчі нового сезону АПЛ

Ліверпуль відкрив новий розіграш чемпіонату Англії розгромом Норвіча у рідних стінах (4:1).

Календар АПЛ подарував Ліверпулю право відкрити чемпіонат матчем проти Норвіча. "Канарки" виходили на поле Енфілда в статусі новачка, однак їхня кадрова комплектація та стиль гри змушували фанатів очікувати на дуже цікавий поєдинок.

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Перші його хвилини довели справедливість таких суджень: гості не боялися віце-чемпіона й постійно лізли вперед, що завершилось моментом вже на 5-й хвилині: Аліссон помилився при передачі низом, Пуккі перехопив м'яч та прострілив під удар Штіперманну – вище воріт! Ліверпуль не став тягнути з покаранням за марнотратство, за дві хвилини організувавши гольову атаку: Оріджі отримав пас по лівому флангу від Робертсона, хитнув Ааронса та виконав передачу на лінію воротарського, а захисник "канарок" – Грант Хенлі – ненароком підправив сферу в дальній кут власних воріт.

Норвіч не здався, ледь не відігравшись вже на 10-й хвилині. Все почалося з відбирання у центрі поля, після якого гості швидко дійшли до лінії штрафного; у завершенні епізоду Пуккі п'яткою скинув м'яч під удар на Штіперманна, однак той пробив зовсім неточно. На 15-й Пуккі знову опинився у центрі уваги, увірвавшись на лівий край карного майданчика, однак його постріл накрили захисники.

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Не дивлячись на безстрашність футболістів Норвіча, загальна перевага була на боці Ліверпуля. Мерсисайдці тримали м'яч і розривали оборону суперника через проходи по флангах – особливо помітним був Робертсон. На 16-й хвилині Енді міг відзначитись красивим голом з лівого краю штрафного в дев'ятку, однак м'яч пролетів над поперечкою. Втім, скільки ниточці не витися, а кінець один: на 19-й хвилині швидка атака "червоних" завершилась входженням у карний майданчик "канарок", а в завершенні епізоду Салах обігрався з Фірміно та пробив з правого краю у дальній нижній кут – 2:0!

Не дивлячись на загальне домінування Ліверпуля, гості не здавалися. На 22-й хвилині вони могли скоротити своє відставання у рахунку після розрізного пасу та виходу Пуккі віч-на-віч з Аліссоном, однак Теемо не зміг переграти голкіпера (і заліз в офсайд). На 25-й та 26-й пробивали метрів з 23-х Буендія та Штіперманн – перший вистрілив слабко, а от удар другого Аліссон витягнув із дальнього кута. Здавалося, що гра вже вирівнялася, однак на 28-й вся інтрига зустрічі була вбита кутовим мерсисайдців. Салах виконав подачу, а ван Дейк замкнув – 3:0. Дуже просто.

Тут вже можна було сказати, що Норвіч впав у нокаут. Ліверпуль впевнено розривав оборону суперника й ледь не забив четвертий гол на 31-й хвилині – це Фірміно прийняв передачу Александера-Арнольда у штрафному, розвернувся та пробив у дальній кут, але Крул парирував! Витягнув голкіпер і дальній постріл Хендерсона на 34-й, однак вже на 35-й гол у ворота "червоних" після подачі з кутового ледь не забив Трібул. М'яч пройшов поруч зі стійкою, а Аліссон при спробі виконати удар від воріт впав, одразу покликавши лікарів. Покинувши поле на своїх двох, він залишив ворота на Адріана.

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Норвіч не встиг скористатися можливістю пробити резервіста, адже на 43-й хвилині таки пропустив четвертий гол – і знову дуже просто. Александер-Арнольд виконав подачу з правого флангу, а Оріджі вискочив з-за спин захисників та замкнув ударом головою. 4:0! Якби Норвіч проігнорував поєдинок, то в статистиці пропущених "канарками" голів було б лише три м'ячі.

По перерві на полі вже можна було вимикати світло. Навіть техніка для перемовин арбітрів почала виходити з ладу, через що старт другого тайму довелося відкласти на кілька хвилин. Коли ж гру було відновлено, Ліверпуль пішов забивати п'ятий гол – і вже на 48-й хвилині це завдання могло бути виконано. Після передачі в штрафний Хендерсон та Фірміно пробивали з кількох метрів, однак якимось дивом м'яч не залетів у ворота. На 54-й же Салах відібрав м'яч у Трібула, увірвався у штрафний та закрутив удар у дальній кут – поруч зі стійкою! Втім, Норвіч не здавався.

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На 62-й хвилині біля воріт Ліверпуля пролунав перший дзвіночок другого тайму – це Ляйтнер, який тільки-но вийшов на заміну, вистрілив з правого краю карного майданчика у ближню дев'ятку й влучив у поперечку. На 64-й же "канарки" добилися свого, забивши свій перший гол у новому сезоні АПЛ: Буендіа виконав прекрасну розрізну передачу в штрафний на Пуккі, якому залишалося пробити повз Адріана – 4:1!

Після цього гра пішла приблизно так, як бажали б "канарки" перед її початком. Ні, вони не перехопили ініціативу й продовжили потерпати від настирності мерсисайдців – наприклад, на 71-й хвилині після удару Фірміно метрів з 20-ти м'яч рикошетом пройшов у сантиметрах від правої стійки. Ліверпуль продовжив тримати ініціативу, однак швидкостей не підіймав, дозволивши Норвічу покатати м'яч і навіть організувати кілька моментів. Зокрема, на 78-й з дистанції вистрілив Ернандес, а на 80-й Буендіа пробив зі штрафного – обидва рази сфера полетіла по центру точно в руки Адріану.

Ендшпіль поєдинку залишився за "червоними". Господарі впевнено тримали м'яч, атакували свіжими силами (на поле вийшли Мане та Мілнер), а на 85-й ледь не забили п'ятий гол – це Александер-Арнольд вистрілив зі штрафного під поперечину, однак Крул виконав прекрасний сейв. Лише в компенсований час господарі подарували Норвічу можливість зробити рахунок більш бойовим: Адріан парирував перед собою дальній удар Годфрі, однак на добивання ніхто з "канарок" не встиг!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Ліверпуля у матчі-відкритті нового сезону АПЛ.

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