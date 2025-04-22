Правий захисник Ноттінгем Форест Ола Айна може перебратися на Енфілд.

Команда Арне Слота вже змирилася з ймовірним відходом Трента Александер-Арнольда в мадридський Реал.

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Саме тому мерсисайдці почали активно шукати нового правого захисника. Попри вдалі виступи молодого Конора Бредлі, "червоні" хочуть підписати Олу Айну з Ноттінгем Форест, щоб створити конкуренцію на позиції, повідомляє Fichajes.

28-річний нігерієць проводить неймовірний сезон в складі "лісників" і може піти на підвищення влітку. Додає трансферу ймовірності те, що контракт Айни з Форест закінчується після поточного сезону. За гравцем також стежать Ньюкасл та Тоттенхем.

Додамо, що Айна в кампанії 2024/25 зіграв 32 матчі, забивши 2 голи та віддавши 1 результативну передачу. Раніше нігерійський захисник виступав за Челсі, Фулхем та Торіно.

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