Ліверпуль активно готується до відходу нападника Мохамеда Салаха і підшукав кандидата на його місце.

Єгиптянин не збирається залишатися у складі мерсисайдців і продовжувати свій контракт, який завершується влітку 2025 року. Ліверпуль вже приглядається до гравців, які б могли замінити Мохамеда Салаха.

Французькому гранду пригрозили пониженням у класі – йому заборонили купувати гравців взимку

Як повідомляє Sky Sports, англійський клуб спробує підписати атакувального півзахисника Ліона Раяна Шеркі. У французів наразі великі економічні проблеми, що призвели до трансферного бану. Взимку "ткачі" спробують продати 5-6 гравців, щоб покращити фінансове становище і Шеркі – один з головних активів команди.

Раян – вихованець Ліона. За основу "ткачів" він виступає з 2020 року. Загалом франко-алжирець зіграв за французький клуб у 152 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 28 асистів.

Варто зауважити, що Шеркі виступав у складі молодіжної збірної Франції на чемпіонаті Європи у 2023 році. Він забивав у ворота збірної України в 1/4 фіналу, щоправда, французи програли з рахунком 1:3.

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