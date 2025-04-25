Мерсисайдці не розраховують на Дарвіна Нуньєса. Влітку Ліверпуль спробує продати 25-річного уругвайця, на якого претендують Ньюкасл, Атлетіко та Ноттінгем.

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Як повідомляє TEAMtalk, Аль-Хіляль планує трансфер Нуньєса, оскільки хоче посилити команду перед Клубним чемпіонатом світу. Зазначається, що Ліверпулю пропонують велику суму за нападника. Попри те, що з'явився новий претендент на Дарвіна, інші клуби не відмовляються від боротьби, але їм буде важко конкурувати з саудівцями.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Дарвін Нуньєс зіграв у 42 матчах, в яких забив сім голів та віддав сім асистів. Уругваєць у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не зумів забити 11-метровий у серії пенальті з ПСЖ, що у підсумку призвело до вильоту Ліверпуля з турніру.

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