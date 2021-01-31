Чемпіони Англії розпочали переговори щодо 25-річного захисника Престона Бена Девіса.

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Трансферне вікно закривається 1 лютого, тому Ліверпулю слід поспішати з пошуком нового центрбека. Домовитися щодо Девіса буде неважко, оскільки контракт оборонця з Престоном завершується влітку, а новий підписувати він не збирається. "Непереможні" просять за свого гравця всього 2 млн фунтів, проте на нього також претендує Селтік, стверджує The Athletic.

Додамо, що Девіс провів 19 матчів у поточному сезоні Чемпіоншипа та відзначився одним асистом.

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