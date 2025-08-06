Ліверпуль не розраховує у майбутньому на Дарвіна Нуньєса. Як повідомляє Фабріціо Романо, Аль-Хіляль наблизився до угоди з мерсисайдцями щодо уругвайця.

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Між саудівським клубом та Ліверпулем вже є усна домовленість. Наразі "блакитна хвиля" веде перемовини з Нуньєсом щодо особистих умов контракту. Головний тренер Аль-Хіляля Сімоне Індзагі особисто зацікавлений у переході Дарвіна. До слова, наставник саудівців двічі за останні три роки потрапляв до фіналу Ліги чемпіонів з Інтером, який покинув цього літа.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році. Загалом за мерсисайдців він відіграв у 143 матчах, забивши 40 голів та віддавши 26 асистів. Нуньєса часто критикують за марнотратство гольових моментів.

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