Ліверпуль розраховує, що йому вдасться домовитися з гравцем про новий контракт, але у клубу також є альтернативний план дій на випадок невдалих переговорів, стверджує Le 10 Sport.

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За інформацією видання, у мерсисайдському клубі бачать заміну Вейналдуму в півзахиснику Лілля Ренату Санчеші. 23-річний футболіст прославився в 2016 році, коли виступав за Бенфіку і збірну Португалії, яка перемогла на чемпіонаті Європи. Після невдалих років у Баварії і Суонсі Санчеш знову вийшов на високий рівень у складі "догів".

Нагадаємо, що контракт Вейналдума з Ліверпулем закінчується влітку 2021 року. ЗМІ вважають, що велика ймовірність того, що нідерландець перейде в Барселону, де його хоче бачити Рональд Куман. Іспанський клуб вже в січні зможе домовитися з 30-річним хавбеком про літній перехід на правах вільного агента.

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