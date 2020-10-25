Ліверпуль в пошуках заміни Вірджилу ван Дейку звернув свою увагу на чемпіонат Німеччини.

Захисник Шальке Озан Кабак може стати гравцем мерсисайдців, повідомляє Daily Mirror. Головною причиною трансферу стала важка травма ван Дейка, через яку він може більше не зіграти у сезоні 2020/21.

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За інформацією видання, Клопп є великим поціновувачем таланту турецького захисника. Ліверпуль вже зробив пропозицію у розмірі 20 млн фунтів, хоча Шальке планує відпустити лідера оборони не менше, ніж за 30 млн.

Зазначимо, що Шальке продовжує вражаючу серію без перемог у Бундеслізі, яка налічує вже 21 матч.

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