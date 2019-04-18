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Ліверпуль знайшов несподівану заміну Салаху, – ЗМІ

20:47 1782 Читать на русском
Ліверпуль знайшов несподівану заміну Салаху, – ЗМІ
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах може покинути Мерсисайд влітку.

Вчора авторитетне іспанське видання AS повідомило, що єгипетський форвард сповістив керівництву Ліверпуля про бажання покинути команду влітку. Причина такого рішення – конфлікт з Юргеном Клоппом.

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Як повідомляє Le10sport, "червоні" націлилися на придбання вінгера Лілля Ніколя Пепе, який буде покликаний замінити Салаха на Енфілді, якщо єгиптянин таки вирішить покинути Ліверпуль.

На Пепе також претендуют Барселона, Арсенал, Інтер та Баварія. У поточному сезоні Ніколя зіграв 35 матчів за Лілль та забив 20 голів.

Президент Лілля підтвердив, що хавбек влітку покине команду. Контракт Ніколя з французьким клубом діє до літа 2022 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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