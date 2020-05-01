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Ліверпуль знайшов елітного партнера ван Дейку в Серії А, – TMW

1 травня 16:32 3717 Читать на русском
Ліверпуль знайшов елітного партнера ван Дейку в Серії А, – TMW
Каліду Кулібалі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі нібито може перейти до Юргена Клоппа та продовжити кар'єру в Англії.

Ліверпуль націлився на Кулібалі, щоб сформувати вбивчу зв'язку центрбеків. Мерсисайдці вже контактували з Наполі щодо трансферу сенегальця та проявляли посилений інтерес, повідомляє видання Tuttomercatoweb.

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Наполі оцінював Каліду в більш ніж 100 мільйонів євро, однак після коронавірусної кризи ціна на захисника впаде. Неаполітанці пролітають повз Лігу чемпіонів, тому для фінансової стабільності потрібно когось продавати.

Кулібалі – хороший варіант. На нього великий попит на ринку, а в команді вже є готова заміна – Максімовіч і Манолас готові закрити центр оборони.

Ліверпуль, своєю чергою, хоче придбати елітного партнера для ван Дейка, щоб зробити оборону непрохідною. Жертвою може стати Жоель Матіп.

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