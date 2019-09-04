toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліверпуль знайшов голкіпера в турецькій Суперлізі

20:25 753 Читать на русском
Ліверпуль знайшов голкіпера в турецькій Суперлізі
Угурджан Чакир / фото із соцмереж

Голкіпер турецького Трабзонспора Угурджан Чакир потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

23-річний воротар може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє 90min.com.

"За якість треба платити", – Ловрен "скромно" оцінив свій рівень гри

Чакир зацікавив мерсисайдців, оскільки може стати довготерміновою підміною Аліссону. Ліверпуль на старті нинішнього сезону має відчутні проблеми з воротарською лінією – через травму основного голкіпера та ушкодження його дублера Адріана "червоні" навіть підписали 35-річного Енді Лонергана, який не має досвіду виступів в АПЛ.

Скаути Ліверпуля уже нібито переглянули Угурджана Чакира в недавній грі "бордово-блакитних" проти Фенербахче й вирішили запропонувати за нього 14 млн євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Тайсон: Ми повинні платити за деякі рішення, навіть якщо їх ухвалювали не ми
08:25
4187
Теги
Угурджан Чакир Угурджан Чакир Трабзонспор Трабзонспор Англія Трансфери Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
31
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук