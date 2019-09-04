Ліверпуль знайшов голкіпера в турецькій Суперлізі

Голкіпер турецького Трабзонспора Угурджан Чакир потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

23-річний воротар може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє 90min.com.

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Чакир зацікавив мерсисайдців, оскільки може стати довготерміновою підміною Аліссону. Ліверпуль на старті нинішнього сезону має відчутні проблеми з воротарською лінією – через травму основного голкіпера та ушкодження його дублера Адріана "червоні" навіть підписали 35-річного Енді Лонергана, який не має досвіду виступів в АПЛ.

Скаути Ліверпуля уже нібито переглянули Угурджана Чакира в недавній грі "бордово-блакитних" проти Фенербахче й вирішили запропонувати за нього 14 млн євро.

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