Бразильський півзахисник Артур Мело пограє у третьому топ-чемпіонаті після Прімери та Серії А.

Ліверпуль домовився з Ювентусом про трансфер Артура, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Мерсисайдці орендують хавбека на один сезон без права викупу. Артур вже вилетів в Англію для проходження медогляду та підписання контракту.

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26-річний хавбек збірної Бразилії стане тимчасовим рішення в момент кадрової кризи Ліверпуля. Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Джонс і Кейта травмовані, також проблеми зі здоров'ям і формою має Хендерсон.

Артур перейшов у Ювентус два роки тому з Барселони – формально за 76 млн євро в рамках обміну з П'янічем. За два сезони в Турині бразилець зіграв 63 матчі. Артур є чемпіоном Іспанії-2018/19 та переможцем Копа Амеріка-2019.

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