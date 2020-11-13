Як відомо, Вірджил ван Дейк вибув до кінця сезону. Днями серйозну травму в розташуванні збірної Англії отримав Джо Гомес, який теж пропустить кілька місяців.

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Ці обставини не залишили "червоним" вибору. Якщо раніше Ліверпуль планував підписати нового оборонця лише влітку, то тепер мусить форсувати події. Пріоритетом для мерсисайдців залишається Дайот Упамекано з РБ Лейпциг, повідомляє The Athletic.

Втім, у таборі чемпіонів АПЛ розуміють, що підписати француза взимку буде складно, тому підготували альтернативу. Одягнути червону футболку можуть Бен Вайт (Брайтон), Бремер (Торіно) та Озан Кабак (Шальке).

Після 8 турів АПЛ Ліверпуль посідає 3 місце. Відставання від лідера складає 1 пункт. Зауважимо, що у 8 матчах "червоні" пропустили 16 голів – щоправда, 7 із них влетіли у ворота підопічних Клоппа в матчі з Астон Віллою.

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