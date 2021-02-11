Суддівський комітет зобов'язав чемпіонів Англії виплатити "котеджерам" 1,2 млн фунтів, повідомляє журналіст Пол Джойс.

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Фулхем вимагав значно більшу суму (10 млн фунтів), але було ухвалене компромісне рішення – 1,2 млн будуть виплачені відразу, ще 500 тисяч, коли Елліот підпише свій другий професіональний контракт. Передбачені бонуси, які можуть збільшити компенсацію до 4,3 млн, а також Фулхем отримає 20% з наступного продажу півзахисника Ліверпулем.

Зараз Елліот захищає кольори Блекберна на правах оренди. У нинішньому сезоні Харві провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 8-ма асистами. Півзахисник дебютував на рівні АПЛ у віці 16 років та 30 днів, що і досі залишається рекордом турніру.

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