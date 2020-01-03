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Ліверпуль зможе виходити з нашивками клубних чемпіонів світу у матчах Кубка Англії та Ліги чемпіонів, але не в АПЛ

14:46 396 Читать на русском
Ліверпуль зможе виходити з нашивками клубних чемпіонів світу у матчах Кубка Англії та Ліги чемпіонів, але не в АПЛ
Юрген Клопп / Reuters

У окремих турнірах Ліверпуль все ж матиме право на особливий елемент форми, призначений для переможців клубного чемпіонату світу.

 

"Червоні" виходитимуть з шевронами клубних чемпіонів світу на матчі Ліги чемпіонів та Кубка Англії, інформує журналіст Джеймс Пірс.

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А от у АПЛ, як і повідомлялось раніше, привілей мерсисайдців обмежився одним матчем – 20 тур проти Вулверхемптона. Ліверпуль планує вийти з нашивками вже у матчі 1/32 Кубка Англії проти Евертона, який відбудеться 5 січня. Також цей елемент форми можна буде побачити 18 лютого і 11 березня – саме в ці дні команда Клоппа протистоятиме Атлетіко в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, Ліверпуль здобув титул клубного чемпіона світу у грудні минулого року, перемігши у фіналі бразильский Фламенго (1:0).

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Кубок Англії Футбольна форма Ліверпуль - Евертон Ліга чемпіонів
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