toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Ліверпуль зможе розраховувати на Салаха та Аліссона у матчі проти Манчестер Юнайтед

20:33 206 Читать на русском
Ліверпуль зможе розраховувати на Салаха та Аліссона у матчі проти Манчестер Юнайтед
Салах та Аліссон / Reuters

Голкіпер Аліссон і нападник Мохамед Салах відновилися від травм і зможуть вийти на поле у матчі 9 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

 

Бразилець і єгиптянин повністю залікували свої пошкодження, інформує Times.

Ліверпуль оголосив про відкриття офіційного фан-клубу в Україні

Аліссон зазнав важкої травми ще в матчі 1-го туру АПЛ проти Норвіча (4:1), з тих пір роль основного голкіпера "червоних" виконує іспанець Адріан. Втім, перший номер команди вже два тижні тренується без обмежень і, найімовірніше, саме він захищатиме ворота Ліверпуля у матчі з МЮ. Мохамед Салах зазнав травми гомілкостопного суглоба після гри з Лестером, однак встиг відновитися за два тижні паузи на матчі національних збірних.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30. "Червоні дияволи" спробують перервати вражаючу переможну серію підопічних Юргена Клоппа, яка налічує вже вісім матчів.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Остап Маркевич очолив Чорноморець
15:54
8396
Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Швейцарія
21:45
Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук