Ліверпуль зможе розраховувати на Салаха та Аліссона у матчі проти Манчестер Юнайтед

Голкіпер Аліссон і нападник Мохамед Салах відновилися від травм і зможуть вийти на поле у матчі 9 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Бразилець і єгиптянин повністю залікували свої пошкодження, інформує Times.

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Аліссон зазнав важкої травми ще в матчі 1-го туру АПЛ проти Норвіча (4:1), з тих пір роль основного голкіпера "червоних" виконує іспанець Адріан. Втім, перший номер команди вже два тижні тренується без обмежень і, найімовірніше, саме він захищатиме ворота Ліверпуля у матчі з МЮ. Мохамед Салах зазнав травми гомілкостопного суглоба після гри з Лестером, однак встиг відновитися за два тижні паузи на матчі національних збірних.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30. "Червоні дияволи" спробують перервати вражаючу переможну серію підопічних Юргена Клоппа, яка налічує вже вісім матчів.

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