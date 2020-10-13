Ліверпуль зможе розраховувати на двох зірок у дербі проти Евертона – вони вже вилікувались від коронавірусу
Відразу два футболісти Ліверпуля повернулися у склад напередодні матчу 5-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном.
Півзахисник Тьягу Алькантара і нападник Садьйо Мане вилікувалися від коронавирусу і вже повернулися до тренувань з командою. Обидва гравці готові зіграти в мерсисайдському дербі, повідомляє журналіст Девід Меддок у своєму Твіттері.
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Нагадаємо, Тьягу заразився коронавірусом в кінці вересня, а Мане – на початку жовтня. Повідомлялося, що футболісти переносять інфекцію без ускладнень і не скаржаться на самопочуття.
До слова, матч Евертон – Ліверпуль відбудеться 17 жовтня на стадіоні Гудісон Парк. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом. Наразі "іриски" посідають перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 12 очок. "Червоні" (9 пунктів) розташовуються на п'ятій сходинці.
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