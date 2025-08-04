Ліверпуль і Атлетік провели дві контрольні зустрічі протягом одного дня. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Контрольні матчі

Ліверпуль – Атлетік – 4:1

Голи: Нгумоха, 2, Нуньєс, 5, Паділья, 42 (автогол), Елліотт, 58 – Гурусета, 76

Ліверпуль – Атлетік – 3:2

Голи: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 – Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол)

На 80-й хвилині Салах не реалізував пенальті (вище воріт)

Ліверпуль і Атлетік зіграли два товариські матчі в рамках сезонної підготовки: у першій зустрічі тренери обох команд використали резервістів, у другій – основних гравців. У стартовому складі "резервістів" Ліверпуля з'явився Дарвін Нуньєс, який, ймовірно, змінить команду до кінця літа. Проте, він зміг забити швидкий м'яч – вже на п'ятій хвилині. Однак 16-річний Нгумоха відзначився ще раніше.

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Умовно основні склади зіграли більш рівний матч – Атлетіку вдалося відповісти двома голами на три м'ячі у виконанні "червоних". Салах відкрив рахунок, після чого Коді Гакпо оформив дубль. Між двома своїми голами нідерландець записав у свій пасив ще й автогол.

На 80-й хвилині Салах теж міг оформити дубль: мерсисайдці заробили пенальті після того, як Вівіан вдарив Ендо ногою в груди. Однак при виконанні панєнки єгиптянин пробив вище воріт.

Відзначимо, що в ході зустрічі травми отримали два гравці Атлетіка, Ернесто Вальверде був змушений позапланово замінювати Сансета і Берчіче.